Scampia, fondi per lo stadio Landieri: l’annuncio del ministro (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo stanziato 300mila euro, non sono un annuncio, ma un dato di fatto per rifare molti lavori all’interno di questo stadio”. È quanto detto da Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, in visita allo stadio Landieri di Scampia (Napoli), intitolato ad una vittima innocente di camorra. Come spiegato da Spadafora, i fondi serviranno “soprattutto per renderlo fruibile anche in orari serali: faremo l’illuminazione, gli spogliatoi, le uscite di sicurezza, insomma daremo a questo spazio un’opportunità per tutto il territorio”. “Accanto a questo stadio – ha aggiunto il ministro – c’è uno spazio che i cittadini hanno chiesto che ... Leggi su anteprima24

