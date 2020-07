Sbarchi, Di Maio: “Sospendere i 6,5 milioni alla Tunisia”. A marzo ne giustificò 50 (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Ricordate i 50 milioni che a marzo l’Italia prestò alla Tunisia? Su questo giornale demmo risalto alla notizia che portò all’interrogazione parlamentare del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. Possibile che in piena emergenza coronavirus, tramite Cassa Depositi e Prestiti, l’Italia avesse concesso una tale somma a titolo di credito d’aiuto alla Banca Centrale tunisina? Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, messo alle strette tentò di fornire delucidazioni a riguardo. Confermando il prestito e spiegando che la cospicua cifra rientrava in un più ampio memorandum del 2015 ed era stata stanziata quindi ben prima dell’inizio dell’epidemia. Singolare giustificazione, visto che ... Leggi su ilprimatonazionale

Bloccata l’erogazione di 6,5 milioni di euro fin quando l’Italia non otterrà collaborazione dal governo tunisino per fermare gli sbarchi diretti verso l’Italia. Pugno duro del ministro degli esteri Lu ...31 luglio 2020 "Vi chiedo di sospendere questo stanziamento di 6,5 milioni di di euro in attesa di un piano integrato più ampio proposto dalla viceministra del Re e di un risvolto nella collaborazione ...