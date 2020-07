Sassuolo, preso Ayhan: era un obiettivo dell’Atalanta (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Sassuolo ha concluso un’operazione di mercato con il Fortuna Dusseldorf: preso Ayhan, centrale turco che piaceva all’Atalanta Il Sassuolo ha beffato Zenit e Atalanta nella corsa a Kaan Ayhan, difensore centrale di origine turca che milita nel Fortuna Dusseldorf. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde ha ormai definito gli ultimi dettagli per portare il classe ’94 in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Non arriverà in Europa come nel 2016, ma è senza ombra di dubbio questo il Sassuolo più forte di sempre. Non fatevi ingannare dal posizionamento (ottavo posto) ...

