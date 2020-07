Sarri: “Polemica calendario? No, solo constatazione. Campionato devastante per tutti” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Polemica con la Lega? No, io ho fatto solo una constatazione. Dal 20 luglio al primo agosto sono 12 giorni in cui abbiamo fatto cinque partite: dobbiamo adeguarci al calendario e per questo fare determinate scelte“. Queste le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, in merito alle dichiarazioni fatte mercoledì sera. Il tecnico si è infatti lamentato del calendario troppo compresso, dichiarazioni che ad alcuni sono sembrate una giustificazione alle ultime uscite sottotono della squadra. “Un alibi? Ho fatto solo una constatazione: se parlo un italiano decente penso non ci siano altre letture” ha aggiunto Sarri, “Mi rendo conto della ... Leggi su sportface

