Sarri: «Pirlo? Nel mio calcio si sarebbe trovato bene» – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato del ritorno alla Juventus di Andrea Pirlo: le dichiarazioni del tecnico bianconero – VIDEO Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato in conferenza stampa il ritorno in bianconero di Andrea Pirlo come tecnico dell’Under 23. «Allenare un giocatore come lui sarebbe piaciuto a tutti. Si sarebbe trovato bene con me. Sui ragazzi dell’Under 23 vediamo. Non so nemmeno chi uscirà per limiti di età. Sono ragazzi a posto, con entusiasmo su cui si può lavorare benissimo. Ci hanno fatto comodo durante il lockdown e in partita. Hanno anche qualità. Se mi chiede qualcosa sarò felice di dirgli la mia». Leggi su ... Leggi su calcionews24

