Sarri: “Nessuna polemica sul calendario. Under 23 contro la Roma? Vedremo oggi e domani” (Di venerdì 31 luglio 2020) Domani la Juventus affronterà la Roma allo Stadium per l’ultima partita di campionato. L’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa. Sulla possibilità di schierare l’Under 23: “Vedremo oggi e domani, chi può giocare gioca, chi non può non gioca” Sulle polemiche sul calendario: “Se parlo un italiano decente la mia è stata solo una constatazione sul calendario, niente di più” Sull’impegno di Champions contro il Lione: “È meglio arrivare più freschi ma senza abitudine ai 90’ o con 14 partite in 50 giorni? Non si sa. Chi ne avrà di più, farà meglio. Non c’è modo di fare prove verso la partita con il Lione, di testa. ... Leggi su ilnapolista

