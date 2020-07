Sarri: «Lite Arthur-Barcellona? Affari loro» – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa commentando la Lite tra Arthur e il Barcellona: le parole del tecnico Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa pre Juve-Roma ha commentato il litigio tra Arthur e il Barcellona. Le sue parole. CASO Arthur-SETIEN – «Non ne penso niente. Non conosco i loro rapporti, non so cosa si siano detti. Ti sparerei un commento a caso e preferisco non farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

