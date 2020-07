Sarri Juventus, panchina a rischio: Dybala tenta il recupero (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarri Juventus – La squadra bianconera è concentrata totalmente al match di Champions League contro il Lione. Ronaldo e compagni sono chiamati a ribaltare la sconfitta, per una rete a zero, dello scorso febbraio in Francia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il tecnico toscano è costretto a vincere altrimenti la panchina potrebbe essere ad alto rischio. Non è bastato dunque vincere lo scudetto per tranquillizzare la sua posizione. Juventus: Sarri rischia e si affida a Dybala L’ex Napoli dovrà anche sperare nel recupero lampo di Paulo Dybala, infortunatosi durante il match che è valso lo scudetto giocato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

