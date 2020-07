Sara Varone, che fine ha fatto? Eccola dopo lo scandalo con la Ferilli (Di venerdì 31 luglio 2020) Ricordate Sara Varone? La soubrette era molto conosciuta negli anni Duemila e si è trovata spesso al centro di numerose vicende di gossip. Ora è una mamma felice. Sara Varone, nata nel 1972, è diventata celebre per essere stata la donna della quale si innamorò Andrea Perone, marito di Sabrina Ferilli, che per lei si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Luciodecarlo71 : RT @StivenToro14: ?? INAUGURAZIONE jackieo_roma DI veronica_iannozzi beatrice_iannozzi E ALCUNI OSPITI DELLA SERATA MEMORABILE ?? RICORDO va… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Varone

MeteoWeek

Prende il via Sharing Art, i racconti della Villa. Una vera e propria residenza artistica immersa nel verde, a Pompei, alle pendici del Vesuvio, totalmente a disposizione degli artisti per il primo pr ...Prende il via Sharing Art, i racconti della Villa. Una vera e propria residenza artistica immersa nel verde, a Pompei, alle pendici del Vesuvio, totalmente a disposizione degli artisti per il primo pr ...