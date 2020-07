Sarà saldaPress l’editore italiano della serie di Snyder, Soule e Camuncoli prodotta da Image Comics (Di venerdì 31 luglio 2020) Candidato agli Eisner Award 2020 come Miglior nuova serie, pronto a diventare un film per il cinema, hit di vendite negli USA, indicato da Robert Kirkman come possibile erede di The Walking Dead e segnalato tra i bestseller del New York Times: UNDISCOVERED COUNTRY di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli è sicuramente il fumetto più atteso dell’anno dai lettori italiani. saldaPress è orgogliosa di annunciare che ha acquisito i diritti per l’Italia della serie e che inizierà la pubblicazione a novembre col primo volume, intitolato DESTINO. Le ragioni del successo negli USA e il motivo per cui le più importanti case ... Leggi su quotidianpost

