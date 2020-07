Santo del giorno 31 Luglio: Sant’Ignazio di Loyola (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Santo del giorno 31 Luglio è Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote spagnolo vissuto fra il XV e il XVI secolo. E’ noto soprattutto per aver creato l’Ordine dei Gesuiti. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del giorno 31 Luglio: chi era Sant’Ignazio di Loyola Ignazio (nome vero Inigo) nacque in Spagna nel 1491. Figlio di un uomo d’armi, seguì le orme paterne finché un episodio non gli cambiò completamente la visione della vita e la vita stessa. Ignazio infatti, combattendo la battaglia di Pamplona contro i francesi, dopo aver riportato gravi ferite fu costretto a letto da una lunga convalescenza. Per ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Santo del giorno 31 Luglio: Sant'Ignazio di Loyola - Grosci : RT @janavel7: Ultime notizie del #Tg2: Salvini è più bello di George Clooney Salvini è più intelligente di Einstein Salvini corre i 100… - Bulla_Adriano : RT @janavel7: Ultime notizie del #Tg2: Salvini è più bello di George Clooney Salvini è più intelligente di Einstein Salvini corre i 100… - CristofaroFranc : Buongiorno a tutti e buon venerdì Ritorna questa sera la recita del Santo Rosario alle 21 per la nostra grande fam… - mariobianchi18 : Il #31luglio 1556 nasceva #IgnaziodiLoyola. Il grande protagonista della Riforma del '500. Da solo in una grotta sc… -