Santippe | altro che bisbetica Tributo di Lella Costa alla Valeri

Milano, 31 luglio 2020 - È ricordata come una delle donne più bisbetiche che si siano mai conosciute. Povera Santippe! Che in realtà ha avuto ben poche occasioni per difendersi. Nulla si sa infatti ...

Santippe, moglie di Socrate, insopportabile secondo Senofonte, rivalutata da Platone nel Fidone. Santippe è una donna fiera, gestisce un negozio di antiquariato, rifornito dal marito che si diverte a ...

I cent’anni di Franca Valeri: le sue regie controcorrente

E anche nella Vedova Socrate, il suo ultimo monologo andato in scena al teatro Eliseo, lascia ad Aldo Terlizzi la cura delle luci e della scena ma si costruisce addosso come un vestito la sua Santippe ...

