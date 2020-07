Sant’Ignazio di Loyola: un santo valoroso e dallo spirito missionario (Di venerdì 31 luglio 2020) Chi conosce Sant’Ignazio di Loyola lo associa a quelli che comunemente vengono chiamati “Esercizi spirituali Ignaziani”, un percorso spirituale e meditativo di cui i gesuiti, sacerdoti appartenenti all’ordine da lui stesso fondati, si fanno accompagnatori. Si perché il sacerdote accompagna, guida, il fedele che attraverso un tempo, minimo settimanale, si interroga e si confronta con … Leggi su periodicodaily

