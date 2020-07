Sant’Agata de’ Goti, Noi Campani contro Frogiero: “Hai la memoria corta” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de’ Goti – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Noi Campani Sant’Agata de’ Goti. “Notiamo, nostro malgrado, che l’avv. Frogiero ha memoria corta … sarà bene rinfrescargliela. Un anno fa, Tonino Frogiero fu condiviso come candidato Sindaco perché garante di un progetto politico a trazione mastelliana. Giovanna Razzano lo sostenne mettendoci la faccia ed accettando la candidatura a consigliere come capolista dandogli credibilità perché forte dei suoi circa 900 voti di preferenza presi 5 anni prima. Nonostante ciò, Frogiero perse le elezioni contro ogni pronostico favorevole. Un’analisi del voto non ... Leggi su anteprima24

