Sandra Milo, la battuta sull’uccello fedele imbarazza La vita in diretta estate (Di venerdì 31 luglio 2020) Sandra Milo è incorsa in un'altra gaffe dal sapore hot durante la sua partecipazione da inviata a La vita in diretta estate, questa volta parlando di un uccello fedele. Sandra Milo crea ancora ilarità e imbarazzo a La vita in diretta estate, questa volta grazie alla battuta su un uccello fedele scoperto nelle sue scorribande da inviata speciale. Poche settimane fa Sandra Milo ha creato imbarazzo a La vita in diretta consigliando alle spettatrici di mettersi qualche buccia di limone nel reggiseno per rinfrescarsi. Ieri "Sandrocchia" ne ha fatta un'altra ai microfoni de La ... Leggi su movieplayer

LeoTheOriginal1 : Cmq Alessandra Amoroso ha la stessa voce di Sandra Milo.. ??#imigliorianni - negri_jenny : Più sottona di me per Levante c'è solo Sandra Milo mio nuovo spirito guida - andreastabene_ : Sandra Milo su instagram che incensa l’artista Claudia Lagona in arte Levante proprio come una di noi - knnaka : RT @RealEmirHan: Marcello Mastroianni & Sandra Milo 8½ (1963) - umrapazlatinoam : RT @RealEmirHan: Marcello Mastroianni & Sandra Milo 8½ (1963) -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Sandra Milo, gaffe hot a Vita in Diretta: «Si accoppia con chiunque» Il Mattino Leo Gullotta: "Il Bagaglino non faceva satira di destra. Il declino dello show? Era cambiata la tv"

Celebri le sue imitazioni, che era più che altro esilaranti caricature. Da Maria De Filippi a Gina Lollobrigida, passando per Raffaella Carrà e Sandra Milo. Nessuna si arrabbiò mai: “Venivano tutte a ...

L’attrice, inviata della Vita in diretta estate, ha fatto una gaffe che ha imbarazzato lo studio

Sandra Milo sa sempre come far parlare di se. L’attrice da qualche settimana è diventata inviata d’onore della versione estiva della Vita in diretta, condotta ogni pomeriggio, su Rai 1, da Andrea ...

