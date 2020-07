Salvini,vero reato è favorire immigrazione clandestina (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 31 LUG - "Se davvero come soluzione agli sbarchi che sono triplicati pensano di cancellare i decreti sicurezza, allora sono da ricoverare. Allora non è incapacità e complicità": così ... Leggi su corrieredellosport

ricpuglisi : Vi prego, ditemi che non è vero ah no è vero - repubblica : Open Arms, Salvini: 'C'era totale accordo con Conte. Vero reato favorire immigrazione clandestina' [aggiornamento d… - Areafranca : RT @ricpuglisi: Vi prego, ditemi che non è vero ah no è vero - MOKA071 : #lariachetira in sicilia c'è un detto 'pi ogni crastu vieni u so carnalivari' Renzi verrà il tuo momento con il tri… - saldiacono : RT @51inif: Adesso Salvini studia la mossa per far processare anche Conte ?? NON CI SONO MOSSE DA STUDIARE! Se esistesse una magistratura eq… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vero Salvini rischia fino a 15 anni. Ma il suo vero incubo è la ineleggibilità Il Messaggero Dal Papeete al Papeete, il futuro di Salvini

L'autorizzazione del Senato al processo (a Catania, il 3 ottobre prossimo) è l'ultima conseguenza di un anno esagitato vissuto da Matteo Salvini, da quando nell'agosto scorso decise di far cadere il g ...

Salvini a processo, il ruolo di Renzi e un dubbio: è un regalo di voti al capitano?

“Il processo a Salvini? No, ai pieni poteri”. Il Senato consegna il leader della Lega ai magistrati. Salvini, accusato di sequestro alla persona potrebbe rischiare 15 anni e dire addio alla politica.

L'autorizzazione del Senato al processo (a Catania, il 3 ottobre prossimo) è l'ultima conseguenza di un anno esagitato vissuto da Matteo Salvini, da quando nell'agosto scorso decise di far cadere il g ...“Il processo a Salvini? No, ai pieni poteri”. Il Senato consegna il leader della Lega ai magistrati. Salvini, accusato di sequestro alla persona potrebbe rischiare 15 anni e dire addio alla politica.