Salvini usa la figlia per fare la vittima: 'Io non mollo, per amore dei nostri figli' (Di venerdì 31 luglio 2020) "Per amore dei nostri figli, per il bene dell'Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro futuro. Possono anche processare un uomo, ma non potranno mai arrestare le nostre idee e la nostra voglia ... Leggi su globalist

matteorenzi : Un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. Se ci fossero stati Salvini-Meloni racconteremmo u… - SkyTG24 : Coronavirus, Salvini: “Forse qualcuno usa l’emergenza per salvare la poltrona”. VIDEO - SbBertele : I soliti metodi della sinistra. Quando non riesce a sconfiggere un avversario alle urne usa la magistratura. Prima… - Alberto97454268 : RT @anubi_matt: Salvini (come al solito) usa la figlia per fare la vittima A quasi 50 anni non gli sono ancora scese le palle #salviniapr… - PietroPecchioni : RT @anubi_matt: Salvini (come al solito) usa la figlia per fare la vittima A quasi 50 anni non gli sono ancora scese le palle #salviniapr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini usa Berlusconi: "La sinistra usa contro Salvini la stessa arma che usò con me" ilGiornale.it Open Arms, il Senato autorizza il processo a Matteo Salvini

Il Senato manda a processo Matteo Salvini, per la seconda volta in pochi mesi. Dopo la vicenda Gregoretti, la maggioranza di Palazzo Madama approva compatta – 149 sì e 141 contrari – favorevole anche ...

Quello che il Tg2 ci ha insegnato nell’ultimo anno e mezzo

Nell’ultimo anno e mezzo, il Tg2 ha raggiunto indubbiamente risultati di rilievo. Ad esempio, ha ottenuto una striscia di approfondimento in prima serata (che ha sempre fatto registrare ascolti soddis ...

Il Senato manda a processo Matteo Salvini, per la seconda volta in pochi mesi. Dopo la vicenda Gregoretti, la maggioranza di Palazzo Madama approva compatta – 149 sì e 141 contrari – favorevole anche ...Nell’ultimo anno e mezzo, il Tg2 ha raggiunto indubbiamente risultati di rilievo. Ad esempio, ha ottenuto una striscia di approfondimento in prima serata (che ha sempre fatto registrare ascolti soddis ...