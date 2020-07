Salvini sotto attacco perché ha postato la foto della figlia. Conte che faceva l’albero di Natale col figlio invece è OK (Di venerdì 31 luglio 2020) Il giorno dopo il voto che lo manda a processo per il caso Open Arms Matteo Matteo Salvini ha dato il buongiorno ai suoi followers, su facebook, con una foto in cui tiene sulle spalle la figlia. Questo il testo del post: “Buongiorno. Per amore dei nostri figli, per il bene dell’Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro futuro. Possono anche processare un uomo, ma non potranno mai arrestare le nostre idee e la nostra voglia di Libertà. GRAZIE Amici, io non mollo”. BuongiornoPer amore dei nostri figli, per il bene dell’Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro… Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 31 luglio 2020 I critici del leader della Lega erano tutti lì a spiare le mosse dello “sconfitto”, per poter assestare ... Leggi su secoloditalia

