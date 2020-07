Salvini si consola al Papeete dopo l’ok al processo del Senato. E tira in ballo Conte: “Era d’accordo”. Ma lui stesso disse di no (Di venerdì 31 luglio 2020) Alla proclamazione del risultato della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha assistito. E’ partito subito verso il posto che non gli ha portato grande fortuna: il Papeete Beach, dove la scorsa estate iniziò la crisi di governo e dove, soprattutto, la sua curva (di consensi) ha cominciato a scendere fino a perdere almeno una decina di punti. Si è consolato con un bagno in mare a Milano Marittima il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo che i suoi colleghi Senatori a maggioranza hanno dato il via libera al processo per sequestro di persona. “Scusate – ha detto ai fotografi, finito il bagno con il figlio – Questo non è il momento delle foto né delle dichiarazioni, non sono dell’umore ... Leggi su ilfattoquotidiano

KarlEmme1 : Qualcuno si consola dicendo che se faranno fuori Salvini voteremo qualcun altro. Sono gli stessi che lo dicevano di Berlusconi. - rincoglionito1 : @Marcell25095102 Sono uno peggio dell’altro. Faccio fatica a trovarne uno decente a cominciare dal PDC. Una masnada… - dgiorgio73 : @mericolleoni @jungle1970 @wimganz @lucatelese Sempre un errore ostentare, se poi ci so consola con “Salvini è peggio”, come volete - mamil55 : @lasorelladiKarl Noto che anche il sud ha il suo Salvini.. ma questa cosa non mi consola -

