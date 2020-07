Salvini “Record di sbarchi ma la maggioranza mi manda a processo” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Record di sbarchi e luglio drammatico, il dato peggiore degli ultimi tre anni (+400%), con troppi immigrati positivi al Covid in fuga dai centri di accoglienza. Ma il governo risponde all'emergenza cancellando i Decreti sicurezza per coccolare le Ong, complici degli scafisti, e la maggioranza mi manda a processo perchè ho osato difendere i confini”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. “Ringrazio Giovanni Tria, che con onestà intellettuale ha ribadito che la scelta di chiudere i porti fu collegiale – ha aggiunto -. Tra tanti vigliacchi, ci sono per fortuna anche alcune voci libere”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : Si. O in alternativa autorizzare e far cadere il governo fatto con chi è altrettanto responsabile di quell’episodio… - IsaInghirami : RT @CarloCalenda: Si. O in alternativa autorizzare e far cadere il governo fatto con chi è altrettanto responsabile di quell’episodio odios… - Romy44224741 : RT @CarloCalenda: Si. O in alternativa autorizzare e far cadere il governo fatto con chi è altrettanto responsabile di quell’episodio odios… - Deborah97527544 : RT @CarloCalenda: Si. O in alternativa autorizzare e far cadere il governo fatto con chi è altrettanto responsabile di quell’episodio odios… - MenoStato : RT @CarloCalenda: Si. O in alternativa autorizzare e far cadere il governo fatto con chi è altrettanto responsabile di quell’episodio odios… -

