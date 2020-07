Salvini: processo politico, sul blocco totale accordo con Conte. Ira su Renzi (Di venerdì 31 luglio 2020) All'indomani dell'autorizzazione a procedere arrivata dal Senato per la vicenda Open Arms. il leader della Lega torna sulla spiaggia del Papeete e sottolinea: 'Il vero reato è favorire l'immigrazione ... Leggi su tg.la7

AMorelliMilano : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - matteosalvinimi : Se andrò a processo, ci andrò a testa alta. Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico 'alla Palamar… - LegaSalvini : OGGI IL SENATO VOTERÀ PER UN NUOVO PROCESSO A SALVINI PER AVER DIFESO I CONFINI. #iostoconSalvini???? STOP INVASIONE! - HDEddie75 : RT @GuidoCrosetto: Supponiamo che sia giusto mandare a processo Salvini (per me non lo è perché rientra nella sfera della decisione politic… - DottFinocchiaro : RT @friend73m: Ecco uno dei momenti più significativi del 'processo' a #Salvini andato in scena oggi al #senato : @gbongiorno66 che urla un… -