Salvini, la furia il giorno dopo il voto su Open arms: «Renzi cambia idea tre volte al giorno. Conte? Era d’accordo con me» (Di venerdì 31 luglio 2020) Un risveglio «tranquillo, ma un po’ incazzato», come l’ha definito lui stesso. dopo che Palazzo Madama, il 30 luglio, con 149 senatori a favore e 141 i contrari ha autorizzato la Procura di Palermo a riprendere i lavori con il fascicolo aperto su Matteo Salvini nel caso Open arms, il segretario della Lega era corso sulla Riviera romagnola per sciacquarsi le idee nelle acque del Papeete. Stamani, in onda su 7 Gold, il leader dell’opposizione ha parlato di «ingiustizia senza senso». «Bloccare gli sbarchi, combattere gli scafisti, ridurre i morti, i dispersi, dimezzare gli arrivi di clandestini: non chiedevo una medaglia ma rischiare 15 anni di carcere per processo aggravato e continuato mi sembra una follia», ha aggiunto Salvini. Il quale si ... Leggi su open.online

