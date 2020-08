Salvini, il «day after» al Papeete «normalizzato» tra fioriere, violini e niente dj (Di venerdì 31 luglio 2020) Il leader della Lega in spiaggia dopo il sì al processo sul caso Open Arms. Il governatore Fontana dà forfait per un malore alla festa del partito Leggi su corriere

Il “day after” del voto in Senato sul caso Open Arms ha lasciato non pochi strascichi politici, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Ma è soprattutto negli ambienti della Lega che adesso si dis ...Il leader della Lega in spiaggia dopo il sì al processo sul caso Open Arms. Il governatore Fontana dà forfait per un malore alla festa del partito ...