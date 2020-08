Salvezza Cosenza: esplode la gioia dei tifosi all’esterno del San Vito (Di sabato 1 agosto 2020) Serata storica per il Cosenza. La società calabrese riesce a fare l’impresa contro la Juve Stabia e conquista di diritto e con grande merito la permanenza in Serie B. Le reti di Sciaudone e Riviere regalano una notte da incorniciare. esplode la gioia dei tifosi all’esterno dello stadio San Vito. Non possono essere presenti all’interno dell’impianto a causa delle stringenti misure di prevenzione per il Covid-19 ma i supporters del Cosenza non hanno fatto mancare il loro caloroso abbraccio alla squadra. Cori, applausi e grande incitamento per la squadra. I tifosi calabresi sono estasiati e felici della grande prestazione del gruppo e hanno voluto esternare tutta la loro gioia. Gli uomini di Occhiuzzi si salvano dunque ... Leggi su alfredopedulla

DAZN_IT : Clamorosa salvezza all'ultima giornata per il Cosenza ?? I Lupi della Sila battono la Juve Stabia e si salvano evita… - DiMarzio : #SerieB | #Cosenza, vittoria e salvezza diretta: le foto della festa - AlfredoPedulla : #Cosenza, che impresa: salvezza diretta - Number815 : RT @DAZN_IT: Clamorosa salvezza all'ultima giornata per il Cosenza ?? I Lupi della Sila battono la Juve Stabia e si salvano evitando anche i… - frances51649636 : RT @arcangelo_bua: Le squadre più forti di sempre mai esistite: - Barcellona di Messi - Real di Ronaldo - Milan Post Covid - Cosenza Post… -