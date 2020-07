Salvezza, 2° e 8° posto: tre motivi per seguire l'ultima di A (Di venerdì 31 luglio 2020) Dare un senso all'ultima giornata di campionato si può? Si deve. Anzi, si deve triplicare il senso. Il 38° turno che inizia domani ha ancora molto da dire, proviamo ad analizzarlo. Il secondo posto " ... Leggi su gazzetta

ideaRACatania : ?CORSA VERSO LA SALVEZZA. Si accelera alla nomina del nuovo CdA che presiederà la dirigenza del Calcio @Catania SpA… - asocialedimerda : RT @matte051: La salvezza di Andrea è che il Padre decida 1- di licenziarlo 2- di diseredarlo Anna quindi lo lascia. Perché senza i soldi d… - Mariya25802258 : RT @matte051: La salvezza di Andrea è che il Padre decida 1- di licenziarlo 2- di diseredarlo Anna quindi lo lascia. Perché senza i soldi d… - mammariccia : RT @matte051: La salvezza di Andrea è che il Padre decida 1- di licenziarlo 2- di diseredarlo Anna quindi lo lascia. Perché senza i soldi d… - matte051 : La salvezza di Andrea è che il Padre decida 1- di licenziarlo 2- di diseredarlo Anna quindi lo lascia. Perché senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvezza 2°

La Gazzetta dello Sport

Partiamo dall’alto, con la lotta al secondo posto ancora apertissima. Inter a quota 79 punti, Atalanta e Lazio a 78. I bergamaschi ospitano l’Inter e per superarla, pertanto, possono solo impostare il ...In tre sono certi dei playoff: Spezia (58), Pordenone (57) e Cittadella (55). Ma non basta, quello che conta è il piazzamento più alto possibile per i vantaggi che porta nei playoff. Per questo il rim ...