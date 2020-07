Salta il distanziamento sociale sui treni: in vendita tutti i posti a disposizione (Di venerdì 31 luglio 2020) Da oggi, venerdì 31 luglio, sono stati messi in vendita tutti i biglietti per ogni singolo posto nei vari vagoni. Lo hanno comunicato i principali vettori ferroviari italiani, spiegando che la nuova ordinanza appena firmata prevede la revoca del distanziamento sociale in treno. La decisione arriva un po’ a sorpresa visto che la curva epidemiologica in Italia è tornata a toccare un livello d’attenzione molto alto. LEGGI ANCHE > Dimentica l’eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperarla fingendo che sia un farmaco salvavita L’ultima ordinanza, infatti, recepisce tutte le indicazioni contenute nel dpcm del 14 luglio, rispondendo a tutte le indicazioni date dal governo affinché si potesse tornare a vendere il 100% dei posti disponibili a bordo. Il ... Leggi su giornalettismo

cosmichobo__ : @flyingonastar In effetti no, Amani. Quando sono tornata a Bologna è capitata una cosa simile sul mio treno. Salta… - dottorfarma : Salta la fila in farmacia e mantieni il distanziamento sociale con Facile di DottorFARMA. Vai su… - alessandra6517 : Ed anche oggi frequenze da paura su #ferroviaRomalido . Naturalmente salta qualsiasi distanziamento. Che problemi c… - AgostinoZen : RT @fgavazzoni: Adesso salta fuori la storia dei banchi. Lo sa chiunque sia mai stato in una scuola che alla fine i banchi saranno quelli n… - lguidoboni : RT @fgavazzoni: Adesso salta fuori la storia dei banchi. Lo sa chiunque sia mai stato in una scuola che alla fine i banchi saranno quelli n… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta distanziamento Roma-Caserta, odissea sui binari: tre ore di ritardo, salta il distanziamento Il Mattino Stop al distanziamento sui treni. Gli esperti: «È preoccupante»

Finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo da oggi potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, dunque, nono ...

Covid. Finisce distanziamento sui treni. Cts, preoccupante

ROMA, 31 LUG - Finisce il distanziamento sui treni ... Una decisione che ha fatto saltare sulle sedie gli esperti: "è una scelta - dicono dal Comitato tecnico scientifico del governo - che desta molta ...

Finisce il distanziamento sui treni: tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia e Italo da oggi potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Niente più sedili vuoti, dunque, nono ...ROMA, 31 LUG - Finisce il distanziamento sui treni ... Una decisione che ha fatto saltare sulle sedie gli esperti: "è una scelta - dicono dal Comitato tecnico scientifico del governo - che desta molta ...