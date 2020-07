Salerno, la Provincia consegna altri lavori di miglioramento stradale (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Questa volta sono previsti sulla SP 274 a Casalvelino e sulla SR 488/a, precisamente all’inn. 19 (Ponte Molinelle) – Controne (bivio SP 246) – Roccadaspide (bivio SS 166). Gli importi sono rispettivamente di euro 56.893,36 per Casalvelino e euro 35.290,28 per Postiglione e Roccadaspide. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni. Il primo ricade nel territorio del comune di Casalvelino, sulla SP 274, Pedemontana tra la Km.ca 5+000 e la Km.ca 7+350. Viene consegnato ... Leggi su anteprima24

