Salernitana, addio al sogno play off: all’Arechi passa lo Spezia (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salernitana dice addio ai play off. All’Arechi passa 2-1 lo Spezia al 90′ grazie al gol in contropiede di Mbala Nzola, ma nemmeno il pari sarebbe stato utile ai granata per brindare all’accesso ai quarti di finale. La gara era iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, passati in vantaggio con Gondo alla mezz’ora. Sul finire di una prima frazione giocata con ordine, però, la disattenzione di Migliorini propizia l’assist vincente di Matteo Ricci per Mora, che batte Vannucchi avvalendosi di una deviazione. La Salernitana resta in dieci uomini al minuto 62 per l’espulsione di Maistro (doppio giallo) e subisce il gol del definitivo ko al 90′, quando Gudjohnsen serve in ... Leggi su anteprima24

