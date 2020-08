Saldi: via in tutt’Italia, da oggi primo agosto. Sfida del commercio dopo il lockdown (Di sabato 1 agosto 2020) Pesano in questo periodo l'eccessivo utilizzo dello smart working, della cassa integrazione, l'assenza del turismo internazionale e la limitata capacità di spesa degli italiani, nonchè il ricorso al risparmio privato. Tutti fattori che, secondo le stime degli esperti, portano ad una previsione di spesa media di 135 euro da parte delle famiglie italiane Leggi su firenzepost

