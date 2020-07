Saldi al via in tutta Italia, Confcommercio “Calo della spesa 40-50%” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo le partenze in anticipo di Sicilia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte, in tutte le altre regioni d’Italia è previsto per domani, 1 agosto, l’avvio dei Saldi nel rispetto dell’indirizzo della Conferenza delle Regioni.Dalle prime e provvisorie rilevazioni di Federazione Moda Italia-Confcommercio, l’inizio delle vendite di fine stagione ricalca l’andamento riscontrato nel mese di luglio, con qualche “affare” concluso, ma con consumi in linea con le previsioni di un calo della spesa tra il 40% ed il 50% rispetto ai periodi di normalità economica. Tra i prodotti più ricercati: t-shirt, pantaloni, abitini, bermuda, camicie, costumi da bagno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

