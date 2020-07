Romina Power seppellisce l’ascia di guerra: non si rivolgevano la parola da anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Romina Power e la distanza dall’ex suocera Jolanda Ottino Come tutti ben sanno qualche giorno fa ricorreva il 50esimo anniversario di matrimonio di Al Bano e Romina Power. Un traguardo, quello delle nozze d’oro, che i due artisti non sono riusciti a raggiungere perché si sono lasciati verso la fine degli anni Novanta. Una separazione molto triste e dolorosa che all’epoca ha sconvolto le migliaia di fan della storica coppia. Dopo aver lasciato il Maestro Carrsi, la cantante statunitense aveva smesso di parlare anche con una donna che per lei era come una seconda madre. Di chi si tratta? Stiamo parlando della compianta Yolanda Carrisi, l’anziana madre del cantautore di Cellino San Marco che è venuto a mancare lo scorso inverno. Dopo il divorzio, ... Leggi su kontrokultura

