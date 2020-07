Romina Power lascia l’Italia. Il motivo? Questioni di famiglia (Di venerdì 31 luglio 2020) A quanto pare Romina Power ha deciso di lasciare l’Italia, dopo aver trascorso qui tutto il lockdown insieme al figlio Yari e all’ex marito. Romina Power (fonte gettyimages)La cantante statunitense ha deciso di lasciare l’Italia per un pò. Dopo aver trascorso tutto il lockdown e oltre nella tenuta di Cellino San Marco insieme al figlio Yari, all’ex marito Al Bano e Loredana Lecciso, la statunitense ha scelto di recarsi altrove. La donna in realtà vive negli Stati Uniti, ma era tornata in Italia per far parte del cast di Amici di Maria De Filippi, insieme ad Al Bano e proprio mentre si trovava nel Bel Paese è scoppiato il lockdown ovunque. A causa di questo non ha potuto dire addio nemmeno alla sorella Taryn che, a causa ... Leggi su chenews

