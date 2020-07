Roma, stretta sulla movida: sorpreso a vendere alcolici oltre l’orario consentito, sanzionato cittadino del Bangladesh (Di venerdì 31 luglio 2020) Impegnati nei controlli per la c.d. “movida” gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, sabato scorso intorno alle 23.00 circa, in via San Giovanni in Laterano, hanno riscontrato la presenza di alcuni ragazzi davanti ad un esercizio commerciale che, in considerazione dell’ora, doveva essere già chiuso. Decisi ad effettuare un controllo, i poliziotti, sono entrati all’interno del negozio e lì, hanno constatato che il titolare stava vendendo alcolici ad una giovane ragazza nonostante il divieto previsto dalle 22.00 alle 07.00. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno notificato al titolare dell’esercizio, un cittadino del Bangladesh di 24 anni, una sanzione amministrativa pari a 350 euro per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

