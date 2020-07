Roma, rubano costosi alcolici in un supermercato: sorpresi da un carabiniere fuori servizio, uno di loro era anche agli arresti domiciliari (Di venerdì 31 luglio 2020) Tre persone – un cittadino albanese di 39 anni e due cittadini Romani, un 35enne e un 20enne già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, sono stati sorpresi da un carabiniere della Stazione Roma Tor Tre Teste, libero dal servizio e in abiti civili, mentre tentavano di rubare alcune bottiglie di costosi alcolici da un supermercato in via delle Ciliegie. Il carabiniere si trovava all’interno dell’esercizio commerciale quando ha notato i movimenti sospetti dei tre complici: due di loro coprivano il terzo che tentava di forzare le placche antitaccheggio dalle bottiglie, prelevandole dagli espositori e occultandole ... Leggi su ilcorrieredellacitta

