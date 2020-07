Roma, ritorno di fiamma Pallotta-Friedkin: accelerata nella trattativa per la cessione (Di venerdì 31 luglio 2020) Pallotta-Friedkin: si riapre la trattativa per la cessione della Roma. Il possibile acquirente ha riformulato l’offerta ed è disposto a rilevare i giallorossi anche subito, alle condizioni dettate nell’ultimo aggiornamento: 490 milioni, più 85 per risanare i debiti della società. Nei prossimi giorni la Consob farà una valutazione del prospetto informativo inviato dalla Roma la scorsa settimana e riguardante l’aumento di capitale, le cui modalità sono state deliberate dall’assemblea dei soci del mese scorso, ma non è stato ancora reso operativo. L’unico a manifestare interesse per la Roma è stato, ad oggi, Dan Friedkin. Anche per quanto riguarda l’iscrizione al ... Leggi su calcioweb.eu

Anielloportier1 : RT @Deborah97527544: @GiuseppeConteIT Dove sono le navi per la quarantena in Sicilia ? Cosa aspettate a bloccare gli immigrati che arrivano… - OtussCholiba : RT @Marinellys: Il Gesuita “chavista” Numa Molina ha definito “bioterroristi” gli emigranti venezuelani che cercano di tornare in patria. C… - rgcamero79 : RT @Marinellys: Il Gesuita “chavista” Numa Molina ha definito “bioterroristi” gli emigranti venezuelani che cercano di tornare in patria. C… - SMSNEWSOFFICIAL : Il ritorno a Roma, nella manifestazione “Il Cinema in Piazza”, dell’attore e regista francese Mathieu Kassovitz, pe… - fabius10scudi : RT @Marinellys: Il Gesuita “chavista” Numa Molina ha definito “bioterroristi” gli emigranti venezuelani che cercano di tornare in patria. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ritorno Ritorno a scuola: firmata intesa tra Vicariato, Roma e Regione Lazio per lezioni nelle parrocchie Tuttoscuola Musica d’Estate – Al via i pomeriggi musicali nelle RSA Covid di Genzano e Albano

Ha avuto luogo ieri pomeriggio, 30 luglio, il primo appuntamento musicale nella RSA Covid dell’Asl Roma 6 di Genzano. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, il Dipartimento di Salute Mentale e D ...

Molinari salta il PGA Championship, primo Major 2020

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Francesco Molinari salta il PGA Championship, primo Major 2020 in programma a San Francisco (California) dal 6 al 9 agosto. Lo apprende l'ANSA. Assenza pesante sul percorso del ...

Ha avuto luogo ieri pomeriggio, 30 luglio, il primo appuntamento musicale nella RSA Covid dell’Asl Roma 6 di Genzano. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, il Dipartimento di Salute Mentale e D ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Francesco Molinari salta il PGA Championship, primo Major 2020 in programma a San Francisco (California) dal 6 al 9 agosto. Lo apprende l'ANSA. Assenza pesante sul percorso del ...