Roma, nasce nel parcheggio della clinica: l’incredibile storia di Ilaria (Di venerdì 31 luglio 2020) Una bimba di 3 chili e 480 grammi è nata ieri, 30 luglio 2020, in un auto a Roma. La protagonista si chiama Ilaria che ha avuto talmente tanta voglia di venire al mondo che non ha “permesso” alla mamma, una ragazza di 34 anni, di arrivare in clinica. Ilaria – per la precisione – è nata in auto, nel parcheggio della clinica Città di Roma. Una storia da film, raccontata dal quotidiano Leggo, che ha visto come location di partenza una casa a Tor San Lorenzo. Alle 10,30 di ieri Elisa, questo il nome della mamma, inizia a sentire dei dolori. La donna, che ha già un figlio da una precedente relazione, Gabriel 5 anni, allerta immediatamente il compagno, Tiziano, impiegato in ... Leggi su tpi

PietroMazzara : Commisso esplode contro le decisioni di #Chiffi. Il secondo rigore della #Roma nasce da un errore tecnico, perché l… - PaolaTacconi : RT @veronicamammi: Abbiamo inaugurato con la sindaca Virginia Raggi il ‘condominio sociale’ di Roma Capitale per persone senza dimora. Un s… - Giancar70336148 : RT @veronicamammi: Abbiamo inaugurato con la sindaca Virginia Raggi il ‘condominio sociale’ di Roma Capitale per persone senza dimora. Un s… - PattyEli3 : RT @veronicamammi: Abbiamo inaugurato con la sindaca Virginia Raggi il ‘condominio sociale’ di Roma Capitale per persone senza dimora. Un s… - alcinx : RT @Roma: Persone #senzadimora: a San Lorenzo nasce il condominio #sociale. Il progetto ha l'obiettivo di accompagnare gli ospiti gradualme… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nasce Roma, nasce l’«Osservatorio» contro tutte le dipendenze Corriere della Sera Roma, nasce nel parcheggio della clinica: l’incredibile storia di Ilaria

Una bimba di 3 chili e 480 grammi è nata ieri, 30 luglio 2020, in un auto a Roma. La protagonista si chiama Ilaria che ha avuto talmente tanta voglia di venire al mondo che non ha “permesso” alla mamm ...

Tor Sapienza, rubati due pannelli con la scritta di benvenuto nel quartiere: reinstallati da volontari

Sono stati rimontati questa mattina i due pannelli di plexiglass con la scritta “Benvenuti a Tor Sapienza”, scritti in quattro lingue, installati nel febbraio scorso sulla fioriera della rotonda di pi ...

Una bimba di 3 chili e 480 grammi è nata ieri, 30 luglio 2020, in un auto a Roma. La protagonista si chiama Ilaria che ha avuto talmente tanta voglia di venire al mondo che non ha “permesso” alla mamm ...Sono stati rimontati questa mattina i due pannelli di plexiglass con la scritta “Benvenuti a Tor Sapienza”, scritti in quattro lingue, installati nel febbraio scorso sulla fioriera della rotonda di pi ...