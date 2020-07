Roma, monopattini “al di sopra della legge”: boom di violazioni, si guida in due e contromano (Di venerdì 31 luglio 2020) Blitz della Polizia Locale, I Gruppo Centro “ex Trevi”, nelle principali vie del Centro Storico della Capitale, per verificare la corretta modalità di circolazione e di utilizzo dei monopattini. A partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata le pattuglie, in abiti civili e in uniforme, hanno eseguito oltre 400 verifiche capillari nei luoghi maggiormente interessati dall’uso di tali mezzi. In totale sono 113 gli illeciti rilevati. Leggi anche: Roma, monopattini: oltre 150 illeciti contestati nel centro storico (VIDEO) Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare le condotte scorrette e pericolose da parte degli utilizzatori di monopattini, ulteriormente potenziati nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma monopattini Roma, l'invasione dei monopattini, centro assediato: «A piazza di Spagna abbandonati ovunque» Il Messaggero Roma, comandante Polizia Locale: giovani divertitevi in sicurezza

Roma, 31 lug. (askanews) - Il nuovo comandante della Polizia ... Il comandante riflette sulla nuova mobilità della capitale con l'utilizzo sempre più frequente dei monopattini elettrici: "Un ...

