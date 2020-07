Roma, Mancini sfida il Siviglia: “Match fondamentale, possiamo fare bene. Voglio festeggiare” (Di venerdì 31 luglio 2020) Gianluca Mancini sfida il Siviglia.La Roma disputerà il 6 agosto il match valido per gli ottavi di finale di Europa League contro gli spagnoli in una MSV Arena con gli spalti deserti. Il difensore, che non scenderà in campo nell'ultima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus poiché squalificato, è già proiettato verso l'importante impegno."La partita con il Siviglia - dice Mancini ai canali ufficiali del club - si prepara da sola, è fondamentale per la stagione. Ci andremo con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci. L’ultima serie di risultati positivi ci ha ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Roma, Mancini sfida il Siviglia: 'Match fondamentale, possiamo fare bene. Voglio festeggiare'… - zazoomblog : Mancini: “Abbiamo l’obbligo di provarci con la Roma. E’ fondamentale per la nostra stagione” - #Mancini: #“Abbiamo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mancini: 'La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mancini: 'La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Mancini: 'La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione' -