Roma, la vacanza si trasforma in incubo: ospita tre giovani turisti tedeschi, li narcotizza e poi li violenta (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha ospitato tre turisti tedeschi in un appartamento nei pressi di Piazza Re di Roma con il servizio di scambio di ospitalità. Ma dietro a quella apparente cordialità e disponibilità si nascondeva un host dagli intenti non proprio generosi. Ha prima narcotizzato i tre turisti tedeschi, due appena maggiorenni e l’altro ancora minorenne, e poi – una volta storditi – li ha violentati mentre dormivano. Una vacanza che si è trasformata presto in incubo. Il molestatore, un uomo del 1982 residente a Roma ma di origini toscane, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata vista la presenza tra i tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

