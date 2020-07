Roma. I fidanzati si lasciano, scoppia maxi-rissa tra le famiglie. Video (Di venerdì 31 luglio 2020) Botte da orbi a Roma, a Tor Bella Monaca, tra due famiglie. A scatenare la violenza una storia d’amore finita male tra due giovani. La rissa si è consumata sotto gli occhi increduli di decine di residenti, a suon di calci, pugni, mattarelli e bastoni. A riportare la vicenda Il Messaggero. Due fidanzati si lasciano: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

hobaphile : che vita che ho non possiamo più ritornare al 24 luglio non posso più assistere a leslie che balla per le strade no… - DanaDelasagne : @LOUIS_via_ROMA Spero di crescere i miei figli in un mondo in cui il sogno di molti non sia quello di andare a cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fidanzati Roma, i due fidanzatini si lasciano: maxi-rissa in strada tra le famiglie Il Messaggero Temptation Island 2020: finale, tentatori e tentatrici, coppie

Temptation Island 2020 è il docu-reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi. A condurre il programma e fare il racconto delle vicende amorose delle 6 coppie concorrenti vip e nip anche in questa ...

Antonella Elia e Manila Nazzaro, dopo Temptation Island cosa c'è?

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Tra le protagoniste dell'edizione che ha fatto il pieno di ascolti anche Antonella Elia e Manila Nazzaro. La prima ha deci ...

Temptation Island 2020 è il docu-reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi. A condurre il programma e fare il racconto delle vicende amorose delle 6 coppie concorrenti vip e nip anche in questa ...Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Tra le protagoniste dell'edizione che ha fatto il pieno di ascolti anche Antonella Elia e Manila Nazzaro. La prima ha deci ...