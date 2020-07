Roma, compie sei anni e chiede di andare in prima elementare la buca di via Carlo Marocchetti (Di venerdì 31 luglio 2020) Usano l'ironia i residenti di Via Carlo Marocchetti. E fanno 'parlare' la buca che, a 6 anni, ha compiuto l'età per la scuola dell'obbligo. Video di Mino Ippoliti Leggi su leggo

Roma, compie sei anni e chiede di andare in prima elementare la buca di via Carlo Marocchetti Il Messaggero QUANDO L'AVVOCATO DIVENTA UN QUESTUANTE

Di Pasquale D’Aiuto, Avvocato. Questa mattina mi sono imbattuto in una lettera scritta il 28 u.s. dal Presidente del COA Roma, Avv. Antonio Galletti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ...

Basket: Virtus Roma e Vanoli Cremona, le storie che finiscono nel verso giusto

Virtus Roma e Vanoli Cremona ci sono. La Serie A 2020-2021 sarà a 16 squadre, con l’apporto del club capitolino e di quello lombardo, che hanno sciolto le riserve in extremis al termine di percorsi di ...

