Rolfes: “Havertz al Chelsea? Non ci sono state offerte ufficiali” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a Sky Sport Germania è tornato a parlare del futuro di Kai Havertz accostato al Chelsea di Lampard in ottica cessione. Queste le parole del dirigente: “Non abbiamo ancora ricevuto delle offerte. Sappiamo che ci sono diversi club sono interessati, ma non ci sono state offerte. Abbiamo detto più volte che finiremo la stagione con tutta la squadra a disposizione e questo include ovviamente anche Havertz.” Foto: profilo twitter Leverkusen L'articolo Rolfes: “Havertz al Chelsea? Non ci sono state offerte ufficiali” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

