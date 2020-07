Roger Glover racconta Whoosh!, il nuovo album dei Deep Purple (Di venerdì 31 luglio 2020) Il segreto della magia del rock è custodito come un prezioso scrigno tra i solchi di Made in Japan, un doppio disco live del 1972 che restituisce pienamente l'atmosfera incendiaria dei concerti dei Deep Purple. Solo i Led Zeppelin sono riusciti a superare i Deep Purple nella classifica di migliore band hard-rock di tutti i tempi, ma è innegabile che i due gruppi sono i massimi punti di riferimento per chi voglia accostarsi a un genere che, partendo dal rigore del blues, ha trasformato il rock in una miscela esplosiva. E poco importa se la line up dei Deep Purple non è più da anni la leggendaria formazione chiamata «Mark II», il quintetto perfetto con il cantante Ian Gillan, il chitarrista Ritchie Blackmore, il tastierista John Lord, il bassista ... Leggi su panorama

SpingoItaly : Il 07 agosto, data di uscita di 'Whoosh!' il nuovo album dei @_deeppurple si avvicina! ?? Scopri di più in questa be… - canniolinonero : Come tirarsi la carriera il più a lungo possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Glover Deep Purple, la band che ha suonato tutte le sfumature del rock La Repubblica Deep Purple: «Siamo diventati patetici?»

Per un gruppo come i Deep Purple, non poter suonare dal vivo equivale a morire. Considerati da tempo più una band da concerto che una macchina sforna dischi, sono pronti a ripartire per quella che, in ...

Danny Glover, i migliori e i peggiori film con la star di Arma Letale e Extortion

In occasione della messa in onda su Cielo di Extortion, thriller del 2017 diretto da Phil Volken, ripercorriamo insieme la carriera di Danny Glover per scoprire quali sono i film in cui ha recitato ch ...

Per un gruppo come i Deep Purple, non poter suonare dal vivo equivale a morire. Considerati da tempo più una band da concerto che una macchina sforna dischi, sono pronti a ripartire per quella che, in ...In occasione della messa in onda su Cielo di Extortion, thriller del 2017 diretto da Phil Volken, ripercorriamo insieme la carriera di Danny Glover per scoprire quali sono i film in cui ha recitato ch ...