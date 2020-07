Rivoli, lasciano figlio in macchina per fare la spesa. Salvato da passanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Era stato lasciato in macchina mentre i genitori, di origine francese, erano andati a fare la spesa al centro commerciale a Rivoli. Così un ragazzino di 13 anni, nonostante avesse le chiavi dell’auto per aprirla, è andato nel panico per il gran caldo che faceva nell’abitacolo e ha chiesto aiuto ai passanti. Una ragazza si è accorta di lui e ha chiamato la vigilanza che ha rotto un finestrino per tirare fuori il bambino. Sul posto anche il 118, che ha visitato e reidratato il ragazzino, e i carabinieri, che hanno segnalato alla procura i genitori. Per loro però nessuna denuncia. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

