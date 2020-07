Rivarotta, operaio di 36 anni muore dopo una giornata di lavoro sotto il sole (Di venerdì 31 luglio 2020) Un’autentica tragedia del caldo quella che si è verificata a Rivarotta, in via Cornizzai, in provincia di Pordenone. Un uomo di 36 anni, Castel Mereuta, è morto dopo un giorno di lavoro sotto il sole cocente. Pordenone, morto dopo una giornata di lavoro sotto il sole cocente Secondo quanto riportato da fonti locali e da … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Rivarotta operaio Operaio lavora tutto il giorno sotto il sole, morto per un colpo di calore Il Gazzettino Lavora tutto il giorno sotto il sole cocente, muore a 36 anni

È successo giovedì, 30 luglio, nel pomeriggio dopo dieci ore di turno: il giovane operaio stava sistemando i condotti per il passaggio dell'elettricità PORDENONE. Dramma in un cantiere a Rivarotta, in ...

Operaio lavora tutto il giorno sotto il sole, morto per un colpo di calore

PORDENONE Dramma in un cantiere stradale di Rivarotta. Ieri sera un operaio romeno è deceduto dopo un giorno di lavoro sotto il sole, con temperature che oscillavano tra i 34 e 36°. L’uomo, nato nel ...

È successo giovedì, 30 luglio, nel pomeriggio dopo dieci ore di turno: il giovane operaio stava sistemando i condotti per il passaggio dell'elettricità PORDENONE. Dramma in un cantiere a Rivarotta, in ...PORDENONE Dramma in un cantiere stradale di Rivarotta. Ieri sera un operaio romeno è deceduto dopo un giorno di lavoro sotto il sole, con temperature che oscillavano tra i 34 e 36°. L’uomo, nato nel ...