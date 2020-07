Rita Dalla Chiesa umilia la sinistra: "Verso la Meloni agguati del bullismo più vigliacco" - (Di venerdì 31 luglio 2020) Francesca Galici Rita Dalla Chiesa sbotta contro l'attacco massivo riservato a Giorgia Meloni dopo il suo intervento alla Camera, definito ignobile e vergognoso Dalla conduttrice Dopo il suo intervento alla Camera di mercoledì, Giorgia Meloni è sotto il tiro continuo, incessante e violento dei contestatori. Non semplici attacchi politici ma vere e proprie ondate di odio che hanno pochi precedenti. Per lei non si sono levati gli scudi indignati come, giustamente, è accaduto quando a finire nel mirino è stata Laura Boldrini. Le minacce di morte, il body shaming e le offese alla donna e alla madre rivolte a Giorgia Meloni non sembrano interessare a una certa parte politica. Il leader di Fratelli d'Italia ha però ricevuto ... Leggi su ilgiornale

