Rita Dalla Chiesa: care femministe, che dite dei bulli da tastiera che offendono la Meloni? (Di venerdì 31 luglio 2020) Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted ? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano le donne? Tutta una balla che dura da una vita.Dove sono finite ora che c’è Giorgia Meloni da difendere dal web e dai suoi bulli da tastiera? Ma vergognatevi!. A scrivere su Twitter queste parole è Rita Dalla Chiesa, colpita Dalla vera e propria onda di odio che si è riversata sulla leader di Fratelli d’Italia a causa del suo discorso molto duro contro il premier Conte due giorni fa alla Camera. Rita Dalla Chiesa fa riferimento alla sfida dei selfie in bianco e nero che stanno invadendo la rete e in particolare Instagram in segno di solidarietà alle donne. Non ... Leggi su secoloditalia

