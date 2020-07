Risultati Serie B, miracolo Cosenza: è salvo! Il Trapani in C (per adesso), Chievo e Empoli ai playoff [FOTO e CLASSIFICA] (Di venerdì 31 luglio 2020) Risultati Serie B – Ultimi minuti chiave per il campionato di Serie B, si è giocata l’ultima giornata. Dopo le promozioni di Benevento e Crotone si è decisa la griglia dei playoff, più la bagarre per evitare la retrocessione. L’Ascoli ha perso in casa contro il Benevento, ma è comunque salvo. Il Chievo vince e vola ai playoff, il Pescara è ai playout ma rischia la retrocessione diretta, l’8 verrà discusso il ricorso del Trapani contro i due punti di penalizzazione già inflitti, con un punto restituito il Trapani sarebbe salvo. Il Cosenza vince contro la Juve Stabia e si salva matematicamente, ok Empoli e Spezia. Il Venezia si aggiudica lo ... Leggi su calcioweb.eu

E anche questo campionato 'anamolo' è terminato. Ovviamente non sono mancate le sorprese. A seguire potete trovare i risultati finali delle dieci partite della serata con i relativi marcatori.

Gli azzurri fanno il loro dovere e sono ancora in corsa per l’obiettivo stagionale. Battuto 2-0 il fanalino di coda Livorno

All’ultima giornata di campionato, contro l’ultimissima in classifica e grazie a risultati arrivati dagli altri campi, siamo dentro ai playoff. Un obiettivo che non puo’ essere celebrato, che non deve ...

E anche questo campionato 'anamolo' è terminato. Ovviamente non sono mancate le sorprese. A seguire potete trovare i risultati finali delle dieci partite della serata con i relativi marcatori.