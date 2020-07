Risultati Serie B LIVE, l’ultima giornata: raddoppio di Empoli e Venezia, la classifica (Di venerdì 31 luglio 2020) Risultati Serie B – Ultimi minuti chiave per il campionato di Serie B, si gioca l’ultima giornata. Dopo le promozioni di Benevento e Crotone è da decidere la griglia dei playoff, più la bagarre per evitare la retrocessione. L’Ascoli affronta proprio il Benevento, il Pescara chiamato dalla difficile trasferta contro il Chievo. Vero e proprio scontro tra Cosenza e Juve Stabia, la Cremonese in casa contro il Pordenone. Il Frosinone affronta il Pisa, l’Empoli contro il già retrocesso Livorno. Il Trapani in casa con il Crotone, bellissimo Venezia-Perugia. venerdì 31 luglio ore 21 Ascoli-Benevento 1-3 Chievo-Pescara 0-0 Cosenza-Juve Stabia 2-1 Cremonese-Pordenone 1-2 Frosinone-Pisa 0-1 Livorno-Empoli ... Leggi su calcioweb.eu

Al Del Duca l'Ascoli si gioca la salvezza diretta. In caso di vittoria la compagine di Dionisi l'otterrebbe senza attendere i risultati dagli altri campi.

