Ripresa ad Orlando la stagione dell'Nba, subito ko i Pelicans di Melli (Di venerdì 31 luglio 2020) Orlando (USA) (ITALPRESS) – La lunga attesa è finalmente terminata. Dopo la pausa forzata per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, la stagione 2019-2020 dell'Nba è ricominciata nella ‘bollà di Orlando con due match risoltisi al fotofinish. Prima dell'inizio di entrambi, giocatori e arbitri hanno ascoltato l'inno americano in ginocchio, indossando una maglietta nera con la scritta ‘Black Lives Matter' nel ricordo di George Floyd, ucciso dalla polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio. subito sconfitti i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli, messi al tappeto in volata da Utah Jazz per 106-104. Ingram e Clarkson si dividono la corona di top-scorer con 23 punti a testa, per la 29enne ala ... Leggi su iltempo

